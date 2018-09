Zelena luč odbora za zdravstvo Fakinovi kandidaturi za ministra Primorske novice Člani odbora DZ za zdravstvo so danes podprli kandidaturo Sama Fakina za ministra za zdravje. Poleg predstavljenih dolgoročnih in kratkoročnih prioritet, med katerimi je skrajševanje čakalnih vrst in reševanje otroške srčne kirurgije, se je zavzel za javno zdravstvo, a drugačno upravljanje javnih zdravstvenih zavodov.

