Bodo ministrski kandidati lahko uresničili načrte glede na sestavo koalicije? Radio Ognjišče

V preteklih dneh so se predstavili vsi kandidati za ministre v vladi Marjana Šarca z izjemo Rudija Medveda, ki naj bi zasedel položaj ministra za javno upravo in se bo predstavil v začetku prihodnjega tedna. Splošno gledano so dobro opravili svoje predstavitve, so pa bili v določenih odgovorih na vprašanja poslancev premalo konkretni....

