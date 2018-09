V živo: Slovenci uspešno prebili led, prva zmaga je v žepu Sportal Slovenski odbojkarji so na svojem krstnem nastopu na svetovnih prvenstvih s 3:1 v nizih premagali Dominikansko republiko. Slovenci so presenetljivo izgubili prvi niz, nato pa se prebudili in po pričakovanjih prišli do zmage in prvih treh točk. Naslednja tekma Slovenije bo petek, ko jih čaka obračun z Japonsko.

Sorodno





























Oglasi