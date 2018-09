Selektor je povedal, kapetan ga je popravil Sportal Slovensko moško odbojkarsko reprezentanco v sredo čaka zgodovinska prva tekma na svetovnih prvenstvih. Nastop na prvenstvu, ki ga gostita Italija in Bolgarija, so si priigrali v lanskih kvalifikacijah, potem ko so slavili nad Gruzijo, Latvijo, Portugalsko, Izraelom in Belgijo. Za uvod tekmovanja v skupini A v Firencah se bodo naši fantje pomerili z Dominikansko republiko in skušali svetovno prvenstvo začeti s pomembno zmago.

