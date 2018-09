Kovač: Fantom sem povedal, da ne bo lahko Sportal Slovenska odbojkarska reprezentanca je z zmago odprla svetovno prvenstvo v Italiji in Bolgariji. V dvorani Nelson Mandela Forum v Firencah so s 3:1 premagali Dominikansko republiko in kljub manjšim pretresom na začetku tekme na koncu suvereno zmagala.

