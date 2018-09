Slovenci preizkusili dvorano, čaka jih še fitnes in: "Gremo!" Sportal Za slovenskimi odbojkarji, ki so se danes zjutraj podali na eno od prizorišč svetovnega prvenstva, v Firence, je prvi trening, na katerem so preizkusili dvorano Nelson Mandela Forum. V njej se bodo naši fantje v okviru skupine A srečali z Dominikansko republiko, Japonsko, Belgijo, Argentino in Italijo.

Sorodno

























Oglasi