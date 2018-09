Po kadrovskem pretresu zaradi Črnčeca LMŠ in Levica znova za skupno mizo. Bo Šarec popustil pritisku Demokracija V Levici se želijo pred nadaljnjim sodelovanjem z vlado s premierjem Marjanom Šarcem pogovoriti o kadrovskih in odprtih vsebinskih vprašanjih. Po njihovem mnenju skušajo namreč nekateri ministri razvodeniti vsebino parafiranega sporazuma. V LMŠ želijo na petkovem srečanju zapreti dileme in verjamejo, da bodo prihodnji teden sporazum podpisali, poroča STA.

