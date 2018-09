Podpisa med vlado in Levico še ne bo Primorske novice Po uri in pol pogovorov med predsednikom vlade Marjanom Šarcem in koordinatorjem Levice Luko Mescem je ta povedal, da podpisa protokola o sodelovanju med vladno koalicijo in stranko Levica prihodnji teden še ne bo.

