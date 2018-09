Konec medenih tednov med Levico in Šarcem? Demokracija Do podpisa parafiranega sporazuma o sodelovanju Levice z vladnim peterčkom prihodnji teden ne bo prišlo, se bodo pa pogovori nadaljevali, je po današnjem srečanju s premierjem Marjanom Šarcem povedal koordinator Levice Luka Mesec. Največ so po njegovih besedah danes govorili o imenovanju Damirja Črnčeca v KPV, ki za Levico ostaja nesprejemljiv.

Sorodno

















































































Oglasi