Maribor in Domžale z neodločenim izidom Lokalec.si Nogometaši Maribora in Domžal so se v 9. krogu Prve lige Telekom Slovenije razšli z neodločenim izidom 2:2 (2:1). Mariborski nogometaši, tokrat so igrali brez Martina Milca in Luke Zahovića (pred polčasom se je poškodoval še Marko Šuler), še naprej ostajajo neporaženi in na vrhu lestvice, a na domačem igrišču niso prišli do nove zmage. Tudi po zaslugi […]

