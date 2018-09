Trener Aluminija o sporni 11-metrovki Olimpije: Življenje ni vselej pošteno SiOL.net Nogometaši Olimpije so v derbiju za drugo mesto na lestvici Prve lige Telekom Slovenije premagali Aluminij (3:1). Do 50. minute sta bili mreži nedotaknjeni, nato pa je sodnik Roberto Ponis pokazal na belo točko in razburil goste iz Kidričevega. ''To nas je popolnoma iztirilo,'' je trener Aluminija Oliver Bogatinov priznal, da so njegovi izbranci po prejetem golu padli v psihološki krč.

