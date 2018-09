Slovenska elita se je znebila slabičev Sportal Po koncu prve četrtine Prve lige Telekom Slovenije sta pri vrhu Maribor in Olimpija, kar je pričakovano in vse prej kot presenečenje. Je pa dobrodošla novost, da v spodnji polovici lestvice vlada sorazmerna gneča. To bi bila lahko zelo simpatična popestritev tekmovanja, boj za obstanek pa izenačen in nepredvidljiv kot že dolgo ne.

