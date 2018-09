Slovenski kanuisti Benjamin Savšek, Luka Božič in Anže Berčič so na svetovnem prvenstvu v slalomu na divjih vodah osvojili srebrno kolajno v ekipni tekmi. Zmagali so Slovaki, ki so Slovence prehiteli za 0,28 sekunde, bronasti so bili Britanci, ki so zaostali 0,4 sekunde. Vse tri ekipe so imele po dve kazenski sekundi.