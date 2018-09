Naš srebrni olimpijec s slovaško zastavo. Da se to ne bi nikoli več zgodilo. #video Sportal Že ničkolikokrat se je zgodilo, da so organizatorji športnih tekmovanj Slovenijo zamenjali za Slovaško in to so večkrat doživeli tako slovenski kot tudi slovaški športniki. Pred kratkim je nastal izjemno zanimiv video, kjer je zanimivo vlogo odigral Peter Kauzer.

Sorodno













































Oglasi