Fabjan z delom ekipe zadovoljen, z drugim pa: "Nekateri so preveč govorili in premalo naredili" Sportal Bronasto odličje Tine Trstenjak ter sedmi mesti Maruše Štangar in Klare Apotekar so vidne uvrstitve slovenskih tekmovalk na letošnjem svetovnem prvenstvu v judu, ki se danes končuje v Bakuju. Vodstvo slovenske odprave je v celoti gledano z doseženim zadovoljno.

Sorodno





















































Oglasi