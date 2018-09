Poročali smo že, da je v včerajšnji prometni nesreči v Brestanici umrla voznica osebnega avtomobila. Danes Alenka Drenik s PU Novo mesto pošilja dodatne informacije. Policisti so bili ob 11.24 obveščeni o prometni nesreči z udeležbo dveh osebnih vozil pri naselju Gunte. Novomeški prometniki so opravili ogled, zbrali obvestila in ugotovili, da je 29-letna voznica osebnega avtomobila C ...