Avtodom je pripraven tudi za tihotapljenje migrantov: koprski policisti v avtodomu odkrili 14 tujcev Reporter Koprski policisti so v torek na cesti za Mune ustavili avtodom, ki ga je v družbi 34-letnega sopotnika vozil 30-letnik z ljubljanskega območja. Med pregledom so v avtodomu našli 14 tujcev. Skriti so bili pod posteljo, v omarah in predalih. Državljan Irana

Sorodno











Oglasi Omenjeni Alžirija

Irak

Iran

Ljubljana

Sirija Najbolj brano Osebe dneva Marjan Šarec

Janez Janša

Zoran Klemenčič

Borut Pahor

Aleksander Čeferin