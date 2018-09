Pozor: migranti povzročajo probleme po vsej Sloveniji, pred policijo se jih je kar 14 skrivalo v pre Nova24TV Policisti so imeli tudi v preteklih dneh polne roke dela z nelegalnimi migranti. Sinoči so v Beli krajini ujeli večjo skupino 12-ih migrantov, ki so nelegalno prestopili mejo, na Primorskem pa so v torek ustavili avtodom, v katerem sta tihotapca prevažala kar štirinajst nelegalnih migrantov! V torek so policisti Policijske uprave Koper na cesti iz […]

Sorodno











Oglasi Omenjeni Fiat

Irak

Iran

Ljubljana

pokojnine Najbolj brano Osebe dneva Marjan Šarec

Aleksander Čeferin

Miro Cerar

Zoran Klemenčič

Janez Janša