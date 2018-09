Ilegalci v omarah in predalih Primorske novice Vseh prizorov vajeni policisti so v torek opoldne ostrmeli, ko so pokukali v notranjost avtodoma, s katerim sta Ljubljančana po makadamski cesti pripeljala s Hrvaške pod Starod. V avtodomu je bilo kar 14 prebežnikov, ki so se skrivali pod posteljo, v omarah in celo v predalih.

