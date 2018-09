Štirje evropski poslanci so pisali Junckerju v zvezi z arbitražo Vestnik - Vestnik.si Pod pismo, katerega pobudnik je bil Igor Šoltes (Zeleni), so se podpisali še Franc Bogovič (EPP/SLS), Tanja Fajon (S&D/SD) in Ivo Vajgl (Alde/DeSUS). Poslali so ga v vednost tudi vsem evropskim komisarkam in komisarjem. V njem opozarjajo na netransparentno delovanje, nespoštovanje vladavine prava in neaktivnost Evropske komisije v primeru arbitražne razsodbe o meji med Slovenijo in Hrvaško ter od

Sorodno



























Oglasi