Štirje evropski poslanci pisali Junckerju v zvezi z arbitražo Primorske novice Štirje evropski poslanci iz Slovenije so danes v pismu pozvali predsednika Evropske komisije Jean-Clauda Junckerja, naj od Hrvaške zahteva spoštovanje in implementacijo arbitražne razsodbe o meji med Slovenijo in Hrvaško.

Sorodno





























Oglasi