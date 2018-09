Uničevanje Slovenije jima je v krvi: Edvard Kardelj zapravil Trst, Gorico in Istro, vnuk Igor Šoltes Nova24TV Razkrivamo, kako – tako kot dedek Edvard Kardelj – tudi vnuk Igor Šoltes škoduje Sloveniji in zapravlja slovensko ozemlje. Z nedavnim pismom Evropski komisiji, pod katerega so se podpisali še evropski poslanci Tanja Fajon, Ivo Vajgl in Franc Bogovič, še dodatno škodijo strateškim interesom Slovenije. Velik del slovenskega ozemlja je Slovencem za vedno zapravil drugi […]

