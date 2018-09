V okviru evropske noči raziskovalcev bo jutri v 21 krajih po vsej Sloveniji, med njimi tudi v Novem mestu in Krškem, potekal projekt Noč ima svojo moč, ki je združil preko 40 raziskovalnih institucij. Z vseslovensko akcijo bodo za en dan v letu široko odprli vrata organizacij, ki se ukvarjajo z znanostjo in raziskovanjem, da bi predstavili poklic in življenje znanstvenika širši javnosti. preberi ...