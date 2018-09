Na pobudo Evropske komisije bo danes potekala vseevropska akcija Evropska noč raziskovalcev, katere cilj je približati znanost in delo znanstvenikov širšemu občinstvu. Po Sloveniji se bodo v enem dnevu zvrstile številne aktivnosti na temo raziskovanja in inovacij, ki so namenjene tako otrokom, študentom in odraslim kot tudi znanstvenikom samim.