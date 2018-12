Theresa May ostaja na čelu britanskih konservativcev Primorske novice Britanska premierka Theresa May ostaja na čelu britanske konservativne stranke, je sinoči sporočil predsednik pristojnega odbora v parlamentu Graham Brady. Zaupanje v vodjo stranke je izrazilo 200 konservativnih poslancev, 117 pa jih bilo proti. V prvem odzivu je Mayeva dejala, da je treba nadaljevati z izvedbo brexita, ki so ga izglasovali volilci.

