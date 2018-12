Voditelji EU-ja: Sporazum o brexitu ni več stvar pogajanj RTV Slovenija Voditelji Evropske unije so britanski premierki Theresi May jasno sporočili, da dogovor o brexitu "ni več na voljo za nova pogajanja", obljubili pa so ji, da se bodo poskušali izogniti uporabi spornega varovala za preprečitev trde meje na irskem otoku.

