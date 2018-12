Nasprotniki Therese May: Njena zahteva jamstev od Evropske unije je sramotni neuspeh topnews.si Poskuse britanske premierke Therese May, da od Evropske unije dobi jamstva za svoj sporazum o Brexitu, so njeni nasprotniki danes razglasili za sramotni neuspeh, ki ni pripomogel ublažiti odpora do tega sporazuma v britanskem parlamentu. Evropski voditelji so zavrnili možnost dodajanja novih, pravno obvezujočih jamstev v sporazum, uspeli pa so Mayevo prepričati, da omenjeni dokument […]

