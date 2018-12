V Budimpešti nasilni protesti proti novi delavski zakonodaji #video SiOL.net Pred madžarskim parlamentom so v četrtek zvečer potekali nasilni protesti proti sporni delavski zakonodaji madžarske vlade pod vodstvom Viktorja Orbana. Protestniki so z dimnimi bombami, pirotehničnimi predmeti in steklenicami obmetavali policiste. Policija je nato v noči na danes izpraznila trg Kossuth pred parlamentom.

