V Budimpešti najbolj množični protesti proti Orbanu SiOL.net V Budimpešti se je danes zbralo okoli deset tisoč ljudi, ki so protestirali proti novi delovni zakonodaji, v kateri vidijo novo zaostrovanje avtoritarne vladavine premierja Viktorja Orbana. Kot še poroča tiskovna agencija Reuters, je bil to že četrti in tudi največji protest proti Orbanovi vladi ta teden.

