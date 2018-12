Opozicijska poslanca so kot "pijanca iz lokala" vrgli iz stavbe madžarske televizije Reporter Več madžarskih opozicijskih poslancev je v nedeljo zvečer vstopilo v stavbo nacionalne televizije MTV, kjer so hoteli prebrati peticijo z zahtevami s protivladnih protestov, a so jim oboroženi varnostniki to preprečili, dva pa tudi nasilno odstranili iz s

Sorodno































Oglasi