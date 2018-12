V zadnjih tednih potekajo protesti po vsej Evropi, med drugim v Franciji, o čemer smo že obsežno poročali, v zadnjih dneh pa tudi na Madžarskem. V Franciji je ljudi na ulice pognala napovedana višja obdavčitev cen bencina, a to je bila le kaplja čez rob – Francozi imajo dovolj visokih davkov, visoke brezposelnosti, anemične gospodarske rasti in predsednika, ki deluje proti ljudstvu in daje prednos ...