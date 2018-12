V javnost prišlo truplo ubitega islamskega terorista Chekatta Nova24TV Francoska policija je izsledila in usmrtila terorističnega napadalca iz Strasbourga Cherifa Chekatta. Našli so ga v strasbourški četrti Neudorf, nato pa je prišlo do streljanja. Ko se je novica o smrti napadalca razširila, so prebivalci soseske spontano začeli prihajati na ulice in policiji po dveh dneh negotovosti naklonili dolg aplavz. Chekatta je v Strasbourgu in okolici, […]

