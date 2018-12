Švicarji sporočili spodbudno novico glede nesrečnega smukača SiOL.net Zdravstveno stanje 30-letnega alpskega smučarja Marca Gisina je po sobotnem smukaškem padcu v Val Gardeni stabilno, po informacijah iz švicarskega tabora jo je odnesel z zlomom več reber in poškodbo pljuč, medtem ko pa so spodbudne vesti o tem, da ni utrpel hujših poškodb glave in hrbtenice.

