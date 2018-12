Solzivca niso našli, pač pa alkohol v krvi Primorske novice Ob 2.40 so policisti v Kopru intervenirali zaradi spora več oseb. Eden od njih naj bi pri tem uporabil solzivec. Pri pregledu oseb niso našli nevarnih predmetov. Kmalu za tem pa so v Kopru ustavili avtomobil, ki ga je vozil eden od vpletenih. Vozniku je preizkus alkoholiziranosti pokazal 0,54 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka. Izdali so mu plačilni nalog in začasno odvzeli vozniško dovoljenje.

