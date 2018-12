Novomeški policisti so bili sinoči nekaj po 20. uri obveščeni o prometni nesreči na Sevnem. Opravili so ogled in ugotovili, da je nesrečo povzročil voznik začetnik, ki je zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad vozilom in trčil v parkiran avtomobil. 18-letni povzročitelj nesreče je imel v litru izdihanega zraka 0,77 miligramov alkohola (1,6 g/kg). Odvzeli so mu vozniš ...