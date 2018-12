Policisti PP Dolenjske Toplice so bili sinoči okoli 22. ure obveščeni o prometni nesreči v Žužemberku. Opravili so ogled in po prvih ugotovitvah je 34-letni voznik avtomobila, ki naj bi med vožnjo zaspal, zapeljal na nasprotno smerno vozišče in s ceste, kjer je trčil v stanovanjsko hišo. Lažje poškodovanega voznika so reševalci odpeljali v bolnišnico. Policisti so še ugotovili, da je ...