Danes dopoldne se je zgodila delovna nesreča v Rogovili v občini Mirna Peč, kjer je stroj stisnil delavca in mu poškodoval nogo. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so ga na kraju oskrbeli in odpeljali na nadaljnje zdravljenje v Splošno bolnišnico Novo mesto. O dogodku so bile obveščene pristojne službe. preberite več » ...