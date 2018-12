Sinoči ob 19.26 so se na avtocesti pri Korenitki, tj. pred izvozom Trebnje-zahod, zaletela štiri osebna vozila. Gasilci PGD Trebnje so naletno in požarno zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulatorje na udeleženih vozilih, pomagali reševalcem pri oskrbi in prenosu poškodovanih in razsvetljevali kraj nesreče. preberite več » ...