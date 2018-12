Ob 7.02 se je na avtocesti Drnovo–Čatež, občina Krško, zgodila prometna nesreča v kateri so bila udeležena štiri osebna in tovorno vozilo. Reševalci NMP Brežice in NMP Krško so pet poškodovanih oseb oskrbeli in odpeljali v UC Brežice. Gasilci PGE Krško so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulatorje, pomagali reševalcem pri oskrbi poškodovanih, nudili pomoč policiji, počistili cestišče z ...