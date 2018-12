Shiffrinova do jubilejne 50. zmage, Ana Bucik do prvih točk Sportal Mikaela Shiffrin je v Courchevelu dobila še četrti slalom sezone. Tokrat je za 29 stotink sekunde ugnala Slovakinjo Petro Vlhovo, tretje mesto je pripadlo Švedinji Fridi Hansdotter. Od Slovenk je v finalu pa nastopila le Ana Bucik, ki je z zaostankom 3.89 sekunde osvojila 22. mesto in osvojila prve točke v tej sezoni svetovnega pokala.

