Jure Košir: Ko gre Američan od doma, mu rečejo naj gre po zmago, Slovencu pa naj bo previden zurnal24.si Začnimo za spremembo pri koncu. Z dogodkom, ki dokazuje, da je Jure Košir še vedno eden bolj prepoznavnih smučarjev pri nas in športnikov, zaradi katerega se damam še vedno zašibijo kolena. Ko sva po opravljenem intervjuju odšla do blagajne, da poravnava račun za čaj in kavo – pogovor sva snemala v lokalu – je natakarica od presenečenja skoraj izpustila pladenj iz rok. "Saj ne morem verjeti, da ste vi. Če bi vas jaz stregla, vam ne bi nič zaračunala," je dejala in zardela.

Sorodno











































Oglasi