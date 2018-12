"Vsak dan pomislim na zmago, življenje je lepše" Sportal "Sem bolj samozavesten," po sanjskem tednu z zgodovinsko veleslalomsko zmago v Saalbachu in enajstim mestom v slalomu v Madonni di Campiglio zagotavlja Žan Kranjec, ki to samozavest kaže predvsem na snegu, medtem ko pa v komunikaciji ostaja skromen, zadržan in vljuden. Tudi ob ponujenem izzivu premikanja mejnikov.

Sorodno











































Oglasi