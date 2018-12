Kralji s pomočjo Kopitarja do podviga sezone #video Sportal Hokejisti Los Angeles Kings so v noči na ponedeljek v gosteh v dramatičnem srečanju po podaljšku premagali Zlate viteze iz Las Vegasa (4:3) in dočakali tretjo zaporedno zmago. Tako uspešnega niza v tej sezoni, v kateri ne blestijo in še vedno zasedajo zadnje mesto na lestvici, ne pomnijo. Anže Kopitar je prispeval podajo za tretji gol.

