#video Kralji slavili v mestu greha Dnevnik Hokejisti iz Los Angelesa so dosegli deseto in tretjo zmago v nizu v tej sezoni v severnoameriški ligi NHL. V noči na ponedeljek so v gosteh ukanili tekmece iz Las Vegasa s 4:3, zmagoviti gol pa je v drugi minuti petminutnega podaljška dosegel

Sorodno





































Oglasi