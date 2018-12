Papež ob božiču pozval k bratstvu in miru v svetu SiOL.net Papež Frančišek je opoldne ob tradicionalnem božičnem blagoslovu mestu in svetu, urbi et orbi, nagovoril množico vernikov na Trgu svetega Petra. Z balkona papeške palače v Vatikanu je pozval k bratstvu med ljudmi, preseganju razlik in miru v svetu.

