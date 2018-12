Papež: Naj nam ta božič pomaga, da znova najdemo vezi bratstva, ki nas povezujejo Reporter Papež Frančišek je opoldne ob tradicionalnem božičnem blagoslovu mestu in svetu, urbi et orbi, nagovoril množico vernikov na Trgu svetega Petra. Z balkona papeške palače v Vatikanu je pozval k bratstvu med ljudmi, preseganju razlik in miru v svetu. "Naj n

