Papež tudi na štefanovo poziva k odpuščanju in spravi Dnevnik Papež Frančišek je tudi danes pozval vernike, naj sledijo zgledu svetega Štefana in odpuščajo svojim bratom in sestram. Ljubezen do bližnjega in zaupanje v Boga nas bogati, je prepričan Sveti oče.

Sorodno





































Oglasi