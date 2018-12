Nekdanji francoski nogometni reprezentant Samir Nasri zaradi dopinške kršitve leto in pol ni igral nogometa, zdaj pa bo okrepil West Ham, s katerim je treniral že od novembra. Nekdanji igralec Manchester Cityja in Arsenala je podpisal pogodbo do konca sezone, v dogovoru med obema stranema pa je tudi opcija podaljšanja sodelovanja.



Več na Ekipa24.si