Samir Nasri podpisal za West Ham Dnevnik Nekdanji francoski nogometni reprezentant Samir Nasri zaradi dopinške kršitve leto in pol ni igral nogometa, zdaj pa bo okrepil West Ham, s katerim je treniral že od novembra. Nekdanji igralec Manchester Cityja in Arsenala je podpisal pogodbo do...

Sorodno



Oglasi Omenjeni Arsenal

Manchester City Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Anže Kopitar

Janez Janša

Tomaž Kavčič

Polona Hercog