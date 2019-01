Na Urgenci obravnavali poškodbe zaradi pirotehnike in reševali opite otroke Govori.se Nujni medicinski pomoči v UKC Ljubljana ter v Mariboru sta na najdaljšo noč v letu nekajkrat nudili pomoč zaradi poškodb s pirotehničnimi sredstvi in zaradi opitosti, v Ljubljani so zaradi akutnega alkoholnega opoja in/ali uživanja drog obravnavali štiri otroke. Sicer pa o večjih odstopanjih od običajnih koncev tedna ne poročajo.



Sorodno



















































Oglasi Omenjeni Ljubljana

Maribor Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Borut Pahor

Svetlana Makarovič

Marjan Šarec

Anže Kopitar